Incendio in un’abitazione a Paestum evacuati gli abitanti

Un incendio ha colpito un'abitazione a Paestum, creando panico e richiedendo l'evacuazione degli abitanti. Mentre i vigili del fuoco si sono mobilitati per domare le fiamme, è interessante notare come questo evento si inserisca in un contesto più ampio di crescente attenzione alla sicurezza nelle abitazioni. In un'epoca in cui il tema della prevenzione incendi sta guadagnando sempre più spazio, la protezione delle nostre case è fondamentale. Non sottovalutiamo la sicurezza!

Tempo di lettura: < 1 minuto Incendio abitazione questo pomeriggio a Paestum in località Gromola. I vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli supportati da un’auto botte del disaccamento di Eboli sono intervenuti per estinguere le fiamme all’interno di un’abitazione che ha visto distrutto tutto il primo piano. Fatti evacuare temporaneamente gli abitanti della struttura, la priorità dei caschi rossi è poi stata la presenza dei solai in legno. Non si sono registrati feriti e le cause dell’incendio sono da valutare. Interessato un forno elettrico presente al primo piano. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incendio in un’abitazione a Paestum, evacuati gli abitanti

