Un incendio all'Interporto di Nola ha acceso i riflettori su un tema cruciale: la sicurezza ambientale. I recenti campionamenti dell'Arpac hanno rivelato livelli di diossine superiori a Polvica, sollevando preoccupazioni per la salute dei cittadini. In un periodo in cui l'attenzione verso l'inquinamento cresce, è fondamentale capire le implicazioni di tali eventi. La protezione dell'ambiente non è mai stata così urgente!

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono disponibili i risultati del primo ciclo di campionamento effettuato in data 29 e 30 maggio dall’Arpac dopo l’incendio divampato nel tardo pomeriggio del 28 maggio nell’ Interporto di Nola (Napoli). Nello specifico i campionatori sono stati attivati rispettivamente in località Polvica (Nola) e a Baiano (Avellino). Per quanto riguarda Polvica gli esiti restituiscono una concentrazione di diossine superiore alla norma. Situazione diversa a Baiano dove gli esiti del monitoraggio evidenziano una concentrazione inferiore rispetto alle concentrazioni di tossicità indicate dal Lai, quale valore di riferimento dalla comunità scientifica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incendio all’interporto di Nola, solo a Polvica diossine superiori

