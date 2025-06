Incendio all' inceneritore di Raibano vicino Rimini | cumuli di rifiuti in fiamme la colonna di fumo nero

Un incendio è scoppiato all'inceneritore di Raibano, vicino Rimini, creando una colonna di fumo nero visibile da chilometri. I vigili del fuoco sono già sul posto per domare le fiamme. Questo evento riaccende il dibattito sulla gestione dei rifiuti e sull'impatto ambientale delle strutture simili. È fondamentale interrogarsi sulle pratiche sostenibili e su come proteggere il nostro ambiente per il futuro. La sicurezza è prioritaria!

Incendio all'inceneritore di Raibano vicino Rimini: fumo visibile da chilometri. Vigili del fuoco al lavoro. Nessun ferito, accertamenti ambientali.

