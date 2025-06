Incendio alla Vibac di Mercatale paura per la colonna di fumo ma il sindaco rassicura

Vinci, 1 giugno 2025 - Incendio alla Vibac Spa di Mercatale, ditta specializzata nella produzione di materiale plastico. Il rogo è divampato verso le 9.15 di oggi, 1 giugno, ed è stato domato rapidamente in meno di un'ora grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco dopo l'allarme lanciato dalla vigilanza privata. Al vaglio le cause scatenanti, molto probabilmente legate a un problema elettrico. Il fuoco non ha raggiunto liquidi e materiali infiammabili. Sul posto il sindaco Daniele Vanni che ha rassicurato la popolazione, preoccupata per la colonna di fumo, in merito all'assenza di rischi per la salute pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio alla Vibac di Mercatale, paura per la colonna di fumo ma il sindaco rassicura

