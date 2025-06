Incendio al Viola Park sorprende giovani calciatori della Fiorentina | notte di paura e 5 intossicati

Notte di paura al Viola Park: un incendio ha colpito le stanze dei giovani calciatori della Fiorentina, suscitando preoccupazione e evacuazioni. Cinque persone sono state intossicate dal fumo e necessitano di cure mediche. Questo evento mette in luce la vulnerabilità delle strutture sportive, richiamando l’attenzione su temi cruciali come la sicurezza e il benessere degli atleti. Un incidente che, purtroppo, non è isolato nel mondo dello sport.

L'incendio ha interessato diverse stanze del padiglione C Sud del Viola Park, dove si trovano le stanze che ospitano i giovani calciatori della Fiorentina. Distrutte alcune stanze e il tetto del palazzo della struttura sportiva. Sette persone evacuate tra cui 5 in ospedale per intossicazione da fumo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Firenze, un incendio inaspettato ha colpito il Viola Park, mettendo a rischio la sicurezza dei giovani calciatori della Fiorentina.

