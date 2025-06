Incendio al Viola Park quattro intossicati

La notte scorsa, un incendio ha colpito il Viola Park di Bagno a Ripoli, lasciando quattro intossicati in seguito a un rogo che ha interessato le stanze dei giovani calciatori della Fiorentina. Questo evento mette in luce l'importanza della sicurezza nei centri sportivi, soprattutto in un periodo in cui la formazione dei talenti è al centro dell'attenzione. Come reagirà il club? Resta sintonizzato per scoprire come affronteranno questa sfida!

Un incendio è scoppiato nella notte, attorno alle 2:15, all’interno del Viola Park, centro sportivo di Bagno a Ripoli (Firenze), di proprietà della Fiorentina. Il rogo si è verificato nel padiglione C Sud, dove si trovano le stanze che ospitano i giovani calciatori del club toscano. L’incendio, partito da una stanza, si è propagato al corridoio dove sono rimaste danneggiate alcune porte delle camere e il soffitto, che è anche la copertura dell’edificio. Portati in ospedale per accertamenti dopo aver inalato fumo tre giovani e un accompagnatore: sarebbero tutti in codice verde. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Incendio al Viola Park, quattro intossicati

