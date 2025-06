Incendio al Viola Park | paura nel padiglione dei giovani calciatori della Fiorentina 4 intossicati

Notte di paura al Viola Park di Bagno a Ripoli: un incendio ha colpito il padiglione dei giovani calciatori della Fiorentina, lasciando 4 intossicati. In un periodo in cui la sicurezza degli impianti sportivi è sotto i riflettori, questo episodio fa riflettere sull'importanza di garantire ambienti protetti per le nuove generazioni. La Fiorentina, simbolo del calcio giovanile, si trova ora a fare i conti con questa emergenza. Cosa cambierà ?

Notte (1 giugno) di tensione al Viola Park di Bagno a Ripoli, nei pressi di Firenze, dove un incendio ha colpito il padiglione che ospita i giovani calciatori della Fiorentina. L'allarme è scattato intorno alle 2,15 del mattino, costringendo all'evacuazione immediata dell'intera struttura. Quattro persone intossicate dal fumo. A causa del fumo inalato, quattro persone – tre ragazzi e un accompagnatore adulto – sono state soccorse e trasportate in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, le loro condizioni non risultano gravi. L'incendio ha danneggiato il padiglione C Sud.

Incendio nella notte al Viola Park: tre giovani calciatori della Fiorentina e un accompagnatore intossicati dal fumo.

Un incendio nel cuore del Viola Park ha colpito tre giovani calciatori della Fiorentina e un accompagnatore, intossicati dal fumo.

