Incendio al Viola Park la nota della Fiorentina | Alcune persone in ospedale ma sono già state dimesse

Nella notte, un incendio ha colpito il Viola Park, il cuore pulsante della Fiorentina. Fortunatamente, le persone coinvolte sono state già dimesse dagli ospedali. Questo episodio mette in luce l'importanza della sicurezza negli impianti sportivi, un tema sempre più attuale nel mondo dello sport. La Fiorentina, pronta a ripartire, dimostra la resilienza di un club che non si ferma mai. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti!

Fiorentina, incendio nella notte al Viola Park. Intervenuti i Vigili del Fuoco. La nota del club Come riportato qualche ora fa, nella notte tra sabato 31 maggio e domenica 1 giugno 2025, un incendio ha colpito il centro sportivo Viola Park di Bagno a Ripoli, sede dell’ACF Fiorentina. Le fiamme hanno interessato il padiglione C . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Incendio al Viola Park, la nota della Fiorentina: «Alcune persone in ospedale, ma sono già state dimesse»

Incendio nella notte al Viola Park: tre giovani calciatori della Fiorentina e un accompagnatore intossicati dal fumo. Foto

Un incendio nel cuore del Viola Park ha colpito tre giovani calciatori della Fiorentina e un accompagnatore, intossicati dal fumo.

Fiorentina, incendio nella notte al Viola Park: intervengono i Vigili del Fuoco

Scrive msn.com: Da capire le cause che hanno portato uno dei padiglioni della struttura di Bagno a Ripoli (a pochi chilometri da Firenze), quello delle giovanili, a prendere fuoco ...

Incendio al Viola Park, fiamme nel padiglione dei giovani calciatori della Fiorentina: 4 intossicati

Segnala msn.com: Le operazioni di spegnimento, particolarmente complesse per la posizione e la struttura dell’edificio, si sono concluse intorno alle 6.15 del mattino ...

Incendio al Viola Park di Firenze, 4 intossicati dimessi dall'ospedale

Lo riporta gazzettadelsud.it: Sono stati portati tutti in ospedale in codice verde e successivamente dimessi tre giovani calciatori e un 41enne dopo l’incendio scoppiato all’interno del ...