Incendio al Viola Park FOTO

Nella notte, un incendio ha colpito il Viola Park, il cuore del vivaio calcistico. Il rogo, avvenuto nel padiglione dei giovani talenti, suscita preoccupazione in un momento in cui il settore giovanile sta vivendo una rinascita. Mentre i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, è cruciale riflettere sull’importanza di garantire sicurezza e supporto ai nostri futuri campioni. Che impatto avrà questo evento sui giovani sognatori del calcio?

Nella notte incendio al Viola Park. Il rogo, sviluppatosi poco dopo le 2, ha interessato il padiglione dove si trovano le stanze che ospitano i giovani calciatori. Sul posto inviate due squadre dei vigili del fuoco, autoscale e autobotti, il carro aria e il funzionario per il coordinamento. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Incendio al Viola Park \ FOTO

Leggi anche Incendio nella notte al Viola Park: tre giovani calciatori della Fiorentina e un accompagnatore intossicati dal fumo. Foto - Un incendio nel cuore del Viola Park ha colpito tre giovani calciatori della Fiorentina e un accompagnatore, intossicati dal fumo.

Su questo argomento da altre fonti

Incendio al Viola Park \ FOTO; Incendio al Viola Park della Fiorentina nel padiglione dei calciatori, 4 intossicati: paura a Bagno a Ripoli; Notte di paura al Viola Park: incendio nelle camere dei giovani calciatori, 4 intossicati; Incendio al Viola Park! Prende fuoco il padiglione giovani. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Incendio al Viola Park: intossicati tre giocatori delle giovanili

Si legge su msn.com: Un incendio è scoppiato nella notte, intorno alle 2:15, all'interno del Viola Park di Bagno a Ripoli, nel padiglione C Sud, dove si trovano le stanze che ospitano i giovani calciatori della Fiorentina ...

Incendio al Viola Park, un phon come innesco. Fiamme, fumo e paura

Lo riporta msn.com: L’incendio nel padiglione che ospita le camere dei giovani calciatori. Tre ragazzi in ospedale con un accompagnatore. Forse due mesi per il ripristino ...

Incendio al Viola Park, intossicati tre giovani calciatori

Lo riporta ansa.it: Un incendio scoppiato nella notte, intorno alle 2.15, all'interno del Viola Park, il centro della Fiorentina calcio intitolato al patron Rocco Commisso e costruito alle porte di Firenze, a Bagno a ...