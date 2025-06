Incendio al Viola Park fiamme in padiglione dei giovani calciatori della Fiorentina | 4 intossicati

Notte di terrore al Viola Park: un incendio ha colpito il padiglione dei giovani calciatori della Fiorentina, mettendo in allerta l'intera comunità sportiva. Quattro intossicati, tra cui tre giovani atleti, ricordano quanto sia importante proteggere i nostri talenti. Questo evento riaccende i riflettori sulla sicurezza delle strutture sportive in Italia, un tema sempre più attuale che merita attenzione. Cosa si sta facendo per garantire la sicurezza dei nostri giovani?

(Adnkronos) – Notte di paura al centro sportivo Viola Park di Bagno a Ripoli, Firenze, dove un incendio è scoppiato all’interno del padiglione che ospita le stanze dei giovani calciatori della Fiorentina. Le fiamme, divampate intorno alle 2:15, hanno causato l’evacuazione dell’intera area. Quattro persone – tre ragazzi e un accompagnatore adulto – sono state . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Incendio nella notte al Viola Park: tre giovani calciatori della Fiorentina e un accompagnatore intossicati dal fumo. Foto

Un incendio nel cuore del Viola Park ha colpito tre giovani calciatori della Fiorentina e un accompagnatore, intossicati dal fumo.

Cerca Video su questo argomento: Incendio Viola Park Fiamme Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Firenze, notte di paura al Viola Park: incendio e 4 intossicati; Incendio al Viola Park: fiamme nelle stanze dei giovani, 4 feriti e padiglione dichiarato non fruibile; FOTO FED - Incendio al Viola Park! Prende fuoco il padiglione giovani; Incendio al Viola Park! Prende fuoco il padiglione giovani. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Incendio al Viola Park, paura tra i giovani calciatori della Fiorentina: 4 intossicati, le fiamme partite da una stanza

Da msn.com: Notte di paura al centro sportivo Viola Park di Bagno a Ripoli (Firenze), dove un incendio è scoppiato all’interno del padiglione che ospita le stanze dei giovani calciatori ...

Incendio al Viola Park: fiamme nelle stanze dei giovani, 4 feriti e padiglione dichiarato non fruibile

Riporta corrierefiorentino.corriere.it: Il complesso intervento dei vigili del fuoco durato 4 ore per domare le fiamme: 3 ragazzi e un adulto trasportati in ospedale ...