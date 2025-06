Incendio al Viola Park di Firenze 4 intossicati dimessi dall' ospedale

Un incendio al Viola Park di Firenze ha colpito il centro sportivo della Fiorentina, lasciando quattro persone intossicate, tutte dimesse in codice verde. Tra loro, tre giovani calciatori, simbolo di un futuro promettente. Questo incidente solleva interrogativi sulla sicurezza delle strutture sportive, un tema di crescente rilevanza nel calcio moderno. La salute dei talenti emergenti è fondamentale per il futuro dello sport: la prevenzione deve diventare una priorità !

Sono stati portati tutti in ospedale in codice verde e successivamente dimessi tre giovani calciatori e un 41enne dopo l’incendio scoppiato all’interno del Viola park a Bagno a Ripoli, il centro della Fiorentina calcio intitolato al patron viola Rocco Commisso e costruito alle porte di Firenze. I tre giovani sono due 17enni e un 19enne. Come il 41enne sono stati sottoposti a controlli nel vicino. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Incendio al Viola Park di Firenze, 4 intossicati dimessi dall'ospedale

Altre letture consigliate

Playoff Scudetto: Sassuolo sfida il Milan per la semifinale al Viola Park

I playoff scudetto sono alle porte: il Sassuolo affronterà il Milan per la semifinale al Viola Park. Le ultime gare decisive si sono giocate ieri, definendo la griglia dei playoff, mentre alcune sfide ancora da disputare non cambieranno significativamente la classifica.

Cerca Video su questo argomento: Incendio Viola Park Firenze Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Firenze, notte di paura al Viola Park: incendio e 4 intossicati; Notte di paura al Viola Park: incendio nelle camere dei giovani calciatori, 4 intossicati; Incendio al Viola Park \ FOTO; Incendio al Viola Park, distrutto il padiglione che ospita i giovani, quattro intossicati. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Firenze, incendio al Viola Park: quattro in ospedale

Lo riporta msn.com: A Firenze incendio nella notte al Viola Park, centro sportivo di Bagno a Ripoli di proprietà della Fiorentina: le fiamme hanno interessato in particolare il padiglione C Sud. “Le immagini delle fiamme ...

Firenze, incendio al Viola Park nelle stanze dei giovani calciatori della Fiorentina: quattro intossicati

Riporta msn.com: Un incendio è scoppiato nella notte, intorno alle 2:15, all'interno del Viola Park di Bagno a Ripoli (Firenze), nel padiglione C Sud, dove ...

Firenze, incendio al Viola Park: brucia il padiglione dei giovani calciatori: quattro intossicati

Segnala msn.com: Notte di paura al centro sportivo Viola Park di Bagno a Ripoli (Firenze), dove un incendio è scoppiato all'interno del padiglione che ospita le stanze dei giovani calciatori della Fiorentina. Le ...