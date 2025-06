Incendio al Viola Park della Fiorentina nel padiglione dei calciatori 4 intossicati | paura a Bagno a Ripoli

Nella notte, il Viola Park della Fiorentina è stato colpito da un incendio che ha lasciato quattro persone intossicate e danneggiato il padiglione dei calciatori. Un episodio drammatico che getta una ombra su un momento cruciale per la squadra, in una stagione già segnata da sfide ardue. La sicurezza negli impianti sportivi torna a essere al centro del dibattito: quanto sono protetti i nostri talenti?

Incendio nella notte al Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina: quattro persone intossicate e struttura danneggiata.

Incendio nella notte al Viola Park: tre giovani calciatori della Fiorentina e un accompagnatore intossicati dal fumo. Foto

Un incendio nel cuore del Viola Park ha colpito tre giovani calciatori della Fiorentina e un accompagnatore, intossicati dal fumo.

Firenze, incendio al Viola Park nelle stanze dei giovani calciatori della Fiorentina: quattro intossicati

Segnala msn.com: Un incendio è scoppiato nella notte, intorno alle 2:15, all'interno del Viola Park di Bagno a Ripoli (Firenze), nel padiglione C Sud, dove ...

Incendio al Viola Park sorprende giovani calciatori della Fiorentina: notte di paura e 5 intossicati

fanpage.it scrive: L'incendio ha interessato diverse stanze del padiglione C Sud del Viola Park, dove si trovano le stanze che ospitano i giovani calciatori della Fiorentina ...

Paura Fiorentina, incendio al Viola Park e tre giocatori in ospedale: cosa è successo

Riporta tuttosport.com: Grande paura nella scorsa notte in casa Fiorentina, con l'incendio divampato intorno alle 2.15 al Viola Park a Bagno Ripoli, nel padiglione C Sud, e che ha messo tutti in grande apprensione. È lì ...