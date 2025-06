Incendio al Viola Park a fuoco le stanze delle giovanili della Fiorentina | quattro intossicati – Il video

Nella notte scorsa, un incendio ha colpito il Viola Park di Bagno a Ripoli, mettendo in pericolo le stanze delle giovanili della Fiorentina. Quattro persone, tra cui tre giovani calciatori, sono state intossicate e trasportate in ospedale. Questo evento sfortunato riporta alla luce l'importanza della sicurezza nei centri sportivi, fondamentali per la crescita dei talenti del futuro. Resta sconcertante pensare a quanto il sogno di un giovane possa essere minacciato da un imprevisto

Un incendio è scoppiato alle 2.15 di questa notte all’interno del Viola Park di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. Le fiamme sono divampate nel padiglione C Sud, dove si trovano le stanze che ospitano i giovani calciatori della Fiorentina. Quattro persone, tre ragazzi e un accompagnatore adulto, sono state portate in ospedale per accertamenti dopo aver inalato fumo, sarebbero tutte in codice verde. Da dove è partito l’incendio. L’incendio è partito da una stanza propagandosi al corridoio dove sono rimaste danneggiate alcune porte delle camere e il soffitto che è anche la copertura dell’edificio. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Incendio nella notte al Viola Park: tre giovani calciatori della Fiorentina e un accompagnatore intossicati dal fumo. Foto

Un incendio nel cuore del Viola Park ha colpito tre giovani calciatori della Fiorentina e un accompagnatore, intossicati dal fumo.

Cerca Video su questo argomento: Incendio Viola Park Fuoco Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Incendio al Viola Park \ FOTO; FOTO FED - Incendio al Viola Park! Prende fuoco il padiglione giovani; Incendio al Viola Park: fiamme nelle stanze dei giovani, 4 feriti e padiglione dichiarato non fruibile; Firenze, notte di paura al Viola Park: incendio e 4 intossicati. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Incendio nella notte al Viola Park, a fuoco il padiglione dei giovani: 4 persone intossicate

Si legge su msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Incendio al viola park di Bagno a Ripoli, giovani calciatori evacuati e quattro ricoverati per inalazione di fumo

Lo riporta gaeta.it: Sviluppo dell’incendio e intervento dei vigili del fuoco L’incendio è scoppiato all’interno di una stanza del Viola Park, la struttura della Fiorentina dedicata ai giovani calciatori. Da quel punto, ...

Notte di paura al Viola Park: incendio nelle camere dei giovani calciatori, 4 intossicati

Scrive msn.com: Le fiamme sono partite da una delle stanze del padiglione C Sud e si sono rapidamente estese al corridoio, danneggiando alcune porte e il soffitto ...