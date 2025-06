Incendio al centro sportivo della Fiorentina 4 intossicati

Nella notte, il Viola Park della Fiorentina è stato colpito da un incendio che ha lasciato quattro intossicati. Questo episodio mette in luce l'importanza della sicurezza nei centri sportivi, dove i talenti del futuro si preparano. In un periodo in cui il calcio giovanile sta emergendo come un cruciale serbatoio di talenti, la protezione delle strutture diventa fondamentale. Restiamo in attesa di sviluppi e auguriamo una pronta guarigione agli interessati.

AGI - Paura nella notte al Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina situato nel comune di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. Un incendio è divampato intorno alle 2.15 all'interno del padiglione C Sud, struttura che ospita le stanze del settore giovanile. Le fiamme si sono sviluppate da una camera e si sono propagate nel corridoio, danneggiando diverse porte e parte del soffitto, che costituisce anche la copertura dell'edificio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, sia dalla sede centrale che dal distaccamento di Pontassieve, con due squadre, due autoscale, autobotti, carro aria e un funzionario per il coordinamento delle operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Incendio al centro sportivo della Fiorentina, 4 intossicati

