Incendio a Roma fiamme in un palestra | evacuate 30 famiglie

Roma, un sabato notte da incubo: un incendio ha avvolto una palestra di arrampicata a Villa Bonelli, costringendo all'evacuazione di 30 famiglie. Mentre i vigili del fuoco combattono le fiamme, la comunità si stringe attorno ai residenti, evidenziando l'importanza della sicurezza nei luoghi di svago. Questo evento mette in luce un trend preoccupante: la necessità di garantire spazi sicuri per attività sportive e sociali. La prevenzione è fondamentale!

Incendio nella notte di sabato 31 maggio a Roma, nella zona di Villa Bonelli. Le fiamme sono esplose all'interno di una palestra in via Vincenzo Statella dove si pratica anche l'arrampicata sportiva. Sul posto 4 autobotti dei vigili del fuoco e i medici del 118 con due ambulanze. Per precauzione. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Incendio a Roma, fiamme in un palestra: evacuate 30 famiglie

