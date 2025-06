Incendio a Fiano Romano in fiamme cinque furgoni | alta colonna di fumo nero

Un incendio spaventoso ha colpito Fiano Romano, avvolgendo in fiamme cinque furgoni e sollevando una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Questo episodio mette in luce non solo il rischio degli incendi, ma anche l'importanza della prontezza dei soccorsi. I vigili del fuoco e i volontari sono già al lavoro per domare il rogo. La sicurezza nelle aree urbane è più che mai un tema di attualità : facciamo tutti la nostra parte!

Un'alta colonna di fumo nero si è levata in cielo a Fiano Romano, comune della provincia di Roma. Secondo quanto appreso, all'altezza di via Prato delle Corte sono andati a fuoco 5 furgoni. Sul posto i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile del nucleo Capena 100. Il rogo è. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Incendio a Fiano Romano, in fiamme cinque furgoni: alta colonna di fumo nero

