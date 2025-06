Inaugurati i nuovi impianti sportivi a Cagnano

Grande festa a Cagnano, frazione di Acquasanta Terme, per l'inaugurazione dei nuovi impianti sportivi. Un investimento di 360.000 euro che segna un passo importante verso il potenziamento delle infrastrutture locali e la promozione dello sport come strumento di aggregazione. Con un campo di calciotto in erba sintetica, una pista ciclabile e percorsi pedonali, la comunità può finalmente abbracciare uno stile di vita attivo e sano. Il futuro dello sport è qui!

Grande festa, nella frazione di Cagnano, ad Acquasanta Terme, per l’inaugurazione dei nuovi impianti sportivi. Un progetto da 360.000 euro che ha permesso di realizzare un campo di calciotto in erba sintetica, una pista dedicata alla biciclette e il percorso pedonale che costeggia la zona fino ad arrivare al bosco. Sistemata anche la gradonata antistante il campo, per una struttura che diverrĂ punto di riferimento per i ragazzi del settore giovanile dell’Acquasanta Calcio. Impianti sportivi che rappresentano un ulteriore segnale di speranza in un comune, Acquasanta, che sta cercando di rilanciarsi a nove anni dal terremoto del 2016. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Inaugurati i nuovi impianti sportivi a Cagnano

