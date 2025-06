In Veneto Verona è il Comune che guadagna di più segnalando irregolarità fiscali

Verona si conferma un modello di trasparenza fiscale! Grazie a una sinergia efficace con l'Agenzia delle Entrate, il Comune ha guadagnato quasi 33mila euro nel 2022, diventando il primo in Veneto. Questo trend di collaborazione evidenzia l'importanza della lotta all'evasione fiscale, sempre più al centro del dibattito pubblico. Una curiosità: queste segnalazioni non solo migliorano le entrate, ma promuovono anche una cultura dell'onestà tra i cittadini.

Il Comune di Verona è quello che in Veneto collabora meglio con l'Agenzia delle Entrate nella segnalazione delle irregolarità fiscali. Una collaborazione fruttata quasi 33mila euro l'anno scorso, la somma più alta in tutta la regione e al 20esimo posto in tutta Italia.

Scuole da tutto il Veneto a Verona per "Legalità in Piazza". Zivelonghi: «Sicurezza significa vivere insieme nel rispetto delle regole»

Martedì 27 maggio, Piazza Bra a Verona si è animata con oltre 200 studenti provenienti da tutte le scuole edili del Veneto per l'evento "Legalità in Piazza".

