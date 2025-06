In vendita Villa Las Tortugas lo stile che piace alla famiglia reale olandese

Scopri Villa Las Tortugas, un gioiello immobiliare a Marbella che incarna l’eleganza e il lusso amato dalla famiglia reale olandese. Progettata dall’interior designer Mariska Dietz, amica della regina Máxima, questa villa rappresenta un perfetto connubio tra stile contemporaneo e tradizione. Acquistare questa proprietà non è solo un investimento, ma un’opportunità per vivere come una vera aristocratica. Non lasciarti sfuggire un’occasione così esclusiva!

