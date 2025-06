In Svizzera c’è un incredibile bar-museo a tema Alien

Scopri il Museum H.R. Giger Bar a Gruyères, un'esperienza che unisce arte e fantascienza in un castello da favola! Tra atmosfere inquietanti e opere iconiche, questo locale celebra il genio del creatore dello Xenomorfo, immortalando un trend sempre più affascinante: l'interesse per l'ignoto e l'universo alieno. Un luogo dove il cibo e la cultura si fondono, stimolando la tua curiosità e la tua immaginazione. Non perderti questa avventura

A Gruyères, all'interno di un castello storico, il Museum H.R. Giger Bar riflette l'immaginario unico dell'omonimo artista e creatore dello Xenomorfo.