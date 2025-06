In Russia sono crollati due ponti un treno è precipitato sull’autostrada 7 morti | Sono stati fatti esplodere

In un drammatico colpo di scena, la Russia è scossa dal crollo di due ponti in poche ore, con un bilancio tragico di 7 morti e oltre 60 feriti. Le indagini sono ancora in corso, ma l'ombra della sabotaggio è già nell'aria. Questo evento si inserisce in un contesto di crescente tensione geopolitica, rendendo necessario interrogarsi sulla sicurezza delle infrastrutture. La domanda sorge spontanea: quali saranno le conseguenze di questa crisi?

Due ponti crollati in poche ore in Russia. Il primo nella regione di Bryansk dove il crollo ha provocato 7 morti e il deragliamento di un treno. I feriti sono oltre 60, molti dei quali ricoverati nell’ospedale di Bryansk. Ancora da chiarire le cause dell’incidente. I due ponti nelle regioni di Bryansk e Kursk sono crollati la notte scorsa a causa di esplosioni: lo ha reso noto il Comitato investigativo russo, come riporta la Tass. Video pubblicati sui social media mostrano i soccorritori al lavoro su un grande cumulo di macerie che copre quello che sembra essere un treno appartenente all’operatore nazionale Ferrovie Russe, mentre in un altro video si sentono persone gridare in preda al panico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - In Russia sono crollati due ponti, un treno è precipitato sull’autostrada, 7 morti: “Sono stati fatti esplodere”

Mosca, 'i ponti sono crollati a causa di esplosioni'

La notte scorsa, due ponti nelle regioni di Bryansk e Kursk sono crollati a causa di esplosioni, un evento che segna un cambiamento drammatico nel panorama della sicurezza in Russia.

