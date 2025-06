In ricordo di Aurora Il disegno e la carezza | Lei continuerà a brillare con noi

In un gesto toccante di amore e memoria, i compagni di Aurora Bellini hanno creato un'opera di Street Art per onorare la sua vita nel giorno del suo ventesimo compleanno. "Con noi. Continua a brillare": un messaggio potente che risuona in un'epoca in cui la comunità cerca connessione e sostegno reciproco. La dolce carezza di un ricordo che ci invita a riflettere sull'importanza delle relazioni nella nostra vita quotidiana. Aurora continuerà a ispirarci, brillando nei

"Con noi. Continua a brillare". Questa è la dolce dedica scritta nella parte bassa del pannello di Street Art creato dai compagni di classe di Aurora Bellini, per ricordare nel giorno del suo ventesimo compleanno la ragazza morta in gita scolastica. Un’opera creata con il prezioso aiuto dell’artista Marco Milaneschi. Grande commozione nel paese della ragazza, Batignano, dove è stato appeso il pannello. Insieme a i genitori e alla sorella di Aurora, tanti i ragazzi presenti, stretti in abbracci infiniti e lacrime. La descrizione del pannello coloratissimo: sfondo galattico definito la costellazione ’Rorax’ (soprannome della ragazza), tante stelline, Hello Kitty che amava tanto, i pattini, lo Stregatto di Alice nel Paese delle meraviglie di cui aveva un tatuaggio sul braccio, due rose, un piercing ed un draghetto che disegnava sempre nei quaderni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In ricordo di Aurora. Il disegno e la carezza: "Lei continuerà a brillare con noi"

