In queste carte ci sono le risposte L’archivio Sama–Ferruzzi donato alla Fondazione Casa Oriani

Un tesoro di storie e segreti prende vita grazie all’archivio Sama-Ferruzzi, ora alla Fondazione Casa Oriani. Questo patrimonio unico offre una finestra sull’epopea di Raul Gardini e il gruppo Ferruzzi, in un periodo cruciale per l'industria italiana. A partire dall’autunno, studiosi e cittadini potranno immergersi in un passato ricco di sfide e trionfi. Scopri come queste pagine possano riscrivere la storia economica del nostro paese!

La verità sul percorso umano di Raul Gardini e dell’epopea del gruppo Ferruzzi potrà trovare nuovi spunti nell’ archivio Sama-Ferruzzi, donato alla Fondazione di Casa Oriani e a partire dall’autunno sarà disponibile agli studiosi, o ai semplici cittadini, nella biblioteca Oriani presso palazzo Farini in via Da Polenta. Si tratta – come ha spiegato Lorenzo Pezzica, docente di archivistica digitale presso il Campus di Ravenna che ha riordinato l’archivio presentato ieri alla stampa – di materiali articolati in quattro fondi (Carlo Sama, Alessandra Ferruzzi, Arturo Ferruzzi e Serafino Ferruzzi srl) suddivisi in 150 faldoni, con centinaia di fascicoli e migliaia di documenti, dalle lettere alle agende passando per singoli appunti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "In queste carte ci sono le risposte". L’archivio Sama–Ferruzzi donato alla Fondazione Casa Oriani

