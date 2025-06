In principio era il caos | ecco come è cambiata la città secondo il vicesindaco

"In principio era il caos". Queste parole del vicesindaco di Monza, Egidio Longoni, risuonano come un manifesto di cambiamento. Durante una conferenza stampa, ha ribadito come la città si stia trasformando da un passato disordinato a un futuro più organizzato. Questo riflette un trend più ampio: le amministrazioni locali stanno rispondendo con progetti innovativi per rendere le città più vivibili e sostenibili. Una sfida che potrebbe ispirare anche altre realtà!

“In principio era il caos, non c’erano regole”. A parlare è Egidio Longoni, vicesindaco di Monza. Così è iniziato l’intervento di Longoni venerdì mattina, durante la conferenza stampa organizzata nella sede del Pd. Un incontro con i giornalisti, affiancato dall’assessore Irene Zappalà e dal. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - "In principio era il caos": ecco come è cambiata la città (secondo il vicesindaco)

