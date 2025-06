In piazza con Leone Primo incontro con il Papa per oltre 150 riminesi

Oggi, Piazza San Pietro si riempie di emozioni con il primo incontro tra Papa Leone XIV e oltre 150 riminesi! È un momento storico che segna l'inizio di un nuovo corso per la comunità, in un periodo in cui legami familiari e spirituali sono più importanti che mai. Chi avrà l’onore di scambiare una parola con il Santo Padre? Non perdere l’occasione di vivere un'emozione unica!

Potranno finalmente incontrarlo e salutarlo. Magari qualcuno riuscirà anche a scambiare qualche parola con lui, durante il giro con la Papamobile. Non vedono l’ora i tanti riminesi che oggi saranno in piazza San Pietro per la messa del Giubileo delle famiglie presieduta da Papa Leone XIV. È passato poco meno di un mese dall’elezione del cardinale statunitense Robert Francis Prevost a Pontefice, dopo la scomparsa di Bergoglio. Per il vescovo Nicolò Anselmi e i riminesi in pellegrinaggio in questi giorni a Roma per il Giubileo delle famiglie, quella di oggi sarà così l’occasione per incontrare dal vivo il nuovo Papa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In piazza con Leone . Primo incontro con il Papa per oltre 150 riminesi

