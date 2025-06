In nome del popolo inquinato chiediamo la bonifica del Fratta Gorzone

Il grido d'allerta per il Fratta Gorzone si fa più forte: la campagna "Operazione fiumi" porta a Cologna Veneta una richiesta urgente di bonifica. Con l'inquinamento da Pfas e pesticidi in aumento, l'appello al presidente Zaia non è solo locale, ma si inserisce in un contesto nazionale di salvaguardia delle risorse idriche. Unisciti a questa lotta: le nostre acque meritano di tornare pulite!

La campagna itinerante "Operazione fiumi" è approdata anche a Cologna Veneta, sulle sponde del Fratta Gorzone, per rilanciare un appello al presidente della Regione Veneto Luca Zaia affinché venga contenuta la presenza di Pfas, erbicidi e fungicidi nelle acque fluviali. Dal 2021, Legambiente. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - «In nome del popolo inquinato, chiediamo la bonifica del Fratta Gorzone»

