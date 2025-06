IN LIBRERIA – Il cuore infranto della quercia

Scopri "Il cuore infranto della quercia" di Patrizia Carrano, un'opera che esplora le profondità dell'animo umano attraverso una narrazione intensa e simbolica. In un periodo in cui la ricerca di connessione è più forte che mai, questo romanzo ci invita a riflettere sulle relazioni che plasmano la nostra esistenza. Un viaggio emozionante tra natura e sentimenti, perfetto per chi cerca storie che parlano al cuore. Un libro da non perdere!

Patrizia Carrano, scrittrice e fine osservatrice dell’animo umano, ci regala un’opera intensa e originale con Il cuore infranto della quercia, romanzo pubblicato nella suggestiva collana “Il bosco degli scrittori” della casa editrice Aboca. Un libro che si apre con una scena semplice ma carica di simbolismo: una donna e il suo cane camminano nel bosco . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - IN LIBRERIA – Il cuore infranto della quercia

