In fuga dai Cc si schiantano morto passeggero di un’altra auto

A perdere la vita è stato Bruno Ansaloni, noto imprenditore agricolo di Sant'Agata Bolognese mentre la moglie 52enne è ferita. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - In fuga dai Cc si schiantano, morto passeggero di un’altra auto

Leggi anche In fuga da CC si schiantano: un morto - Un drammatico inseguimento ha portato a una tragedia nelle strade di San Giovanni in Persiceto. Un uomo ha perso la vita dopo un incidente causato da tre fuggitivi in fuga da un controllo dei Carabinieri.

