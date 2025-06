In fuga da posto di blocco travolgono coppia in auto morto un 56enne

Una tragedia che riporta alla luce il drammatico tema della sicurezza stradale in un contesto sempre più allarmante. Un uomo di 56 anni ha perso la vita, travolto da un'auto in fuga da un posto di blocco. Questo evento tragico scuote le coscienze e invita a riflettere su quanto sia fondamentale garantire strade più sicure. Non possiamo ignorare l’urgenza di un cambiamento: ogni vita conta.

(Adnkronos) – Un uomo di 56 anni originario di Sant’Agata Bolognese è morto questa notte, poco dopo le 4, mentre si trovava a bordo della propria auto assieme alla moglie nei pressi di San Matteo della Decima, frazione di San Giovanni in Persiceto. La coppia di coniugi è stata travolta da una Bmw guidata da . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

