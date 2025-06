In fuga da CC si schiantano | un morto

Un drammatico inseguimento ha portato a una tragedia nelle strade di San Giovanni in Persiceto. Un uomo ha perso la vita dopo un incidente causato da tre fuggitivi in fuga da un controllo dei Carabinieri. Questo evento sottolinea un trend allarmante: l’aumento delle violazioni al codice della strada e la pericolosità di chi sfida le forze dell'ordine. La sicurezza stradale deve tornare al centro del dibattito pubblico!

14.20 Un'auto con a bordo 3 persone è fuggita ad un controllo dei Carabinieri e si è schiantata contro una macchina in cui viaggiavano marito e moglie: l'uomo è morto e la donna è rimasta ferita ed è ricoverata in prognosi riservata. E' avvenuto in una frazione di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. Fermati i tre che erano a bordo dell' auto pirata, fuggiti dopo l'impatto. Si tratta di cittadini nordafricani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Altri articoli sullo stesso argomento

Morto in moto dopo lo schianto: forse in fuga da un posto di blocco

Un motociclista è morto in un drammatico incidente avvenuto sull’autostrada A21. Dopo aver forse tentato di fuggire da un posto di blocco, ha perso il controllo alla guida a grande velocità , schiantandosi contro una Porsche Cayenne e cadendo violentemente oltre lo spartitraffico.

Cerca Video su questo argomento: Fuga Cc Schiantano Morto Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

In fuga dalla polizia, albanese si schianta e muore; San Matteo della Decima (Bologna), la folle corsa per evitare un controllo finisce contro un'altra auto su cui…; Bologna, forzano posto di blocco su una Bmw e si schiantano. Morto il conducente dell'altra auto. 🔗Ne parlano su altre fonti

Fuggono da Cc e si schiantano, morto il conducente dell'altra auto, ferita la moglie

Scrive informazione.it: Un auto con a bordo 3 persone è fuggita ad un controllo dei carabinieri e poco dopo si è schiantata contro un'auto in cui viaggiavano marito e moglie: l'uomo è morto e la donna è rimasta ferita ed è r ...

In fuga dopo il posto di blocco travolge coppia in auto: morto un 56enne, ferita la moglie

Segnala informazione.it: San Matteo della Decima (Bologna), la folle corsa per evitare un controllo finisce contro un'altra auto su cui viaggiava una coppia: nell'incidente muore il marito, Bruno Ansaloni, in ospedale la mogl ...

Scappano dai carabinieri e si schiantano con un'auto con due coniugi: morto il marito, grave la moglie. I fuggitivi sono tre giovani

Lo riporta msn.com: Incidente e dramma nel bolognese: un'auto con a bordo 3 persone è fuggita ad un controllo dei carabinieri e poco dopo si è schiantata contro un'altra macchina su cui ...