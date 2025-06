In fila per il cibo strage a Gaza I testimoni | spari sulla folla

A Gaza, la lotta per il cibo si trasforma in un tragico bollettino di guerra. Ieri, decine di vite spezzate mentre disperati cercavano di sfamarsi. Questo evento drammatico sottolinea una crisi umanitaria sempre più grave, amplificata da conflitti e carenze alimentari globali. Un appello urgente a riflettere sulla fragilità della pace e sull'umanità in crisi. Come possiamo voltare pagina in un momento così buio?

Tel Aviv, 1 giugno 2025 – Un’altra giornata di orrore nella disastrata Gaza dove diverse decine di persone sono rimaste uccise o ferite ieri mentre, lottando in mezzo alla folla, cercavano di ricevere pacchi con derrate alimentari. “Sono giunte a decine, tutte colpite da armi da fuoco”, ha detto dall’ospedale Nasser una chirurga britannica. “Venivano da Rafah, dal centro di distribuzione di viveri dalla Gaza Humanitarian Foundation (Ghf)”, una societĂ Usa che opera con la protezione periferica dell’esercito israeliano. Attorno a lei, nella sala di emergenza, feriti ancora sanguinanti erano stesi sul pavimento, in mancanza di lettini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In fila per il cibo, strage a Gaza. I testimoni: spari sulla folla

Leggi anche Gaza, folla si accalca attorno a cucina di beneficenza per un pasto caldo - A Gaza, la gente si raduna in massa davanti a una cucina di beneficenza, in cerca di un pasto caldo. Donne e bambini, stanchi della guerra, attendono con speranza e pazienza, portando pentole vuote e contenitori.

