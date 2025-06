In Barriera di Milano si chiude per disperazione tra violenza crack ed eroina | Ho abbassato la serranda stanco delle risse e delle siringhe

In Barriera di Milano, la chiusura dei negozi non è solo una scelta commerciale, ma un grido di disperazione. Tra violenza, crack ed eroina, i residenti instaurano un coprifuoco non ufficiale, una risposta a una quotidianità che sfuma dopo le 17.30. Questo fenomeno riflette un trend più ampio: il crescente bisogno di sicurezza nei quartieri urbani. La domanda è: quanto tempo ancora dovremo aspettare per un cambiamento reale?

Non episodi di violenza, ma quotidianità. È Barriera di Milano, dove la notte è sempre più buia e la vita, di giorno, sfuma ad un orario preciso, non scritto eppure pattuito: le 17.30. Un tacito coprifuoco di quartiere, autogestito da residenti e commercianti. Uno strumento di autodifesa che si. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - In Barriera di Milano si chiude per disperazione tra violenza, crack ed eroina: "Ho abbassato la serranda, stanco delle risse e delle siringhe"

Altre letture consigliate

Controlli a tappeto a Torino Barriera di Milano, dopo gli ultimi episodi di estrema violenza

Ieri sera, mercoledì 14 maggio 2025, i carabinieri hanno effettuato controlli a tappeto nel quartiere Barriera Milano di Torino, in risposta agli inquietanti episodi di violenza verificatisi nelle ultime settimane.

Cerca Video su questo argomento: Barriera Milano Chiude Disperazione Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

In Barriera di Milano si chiude per disperazione tra violenza, crack ed eroina: Ho abbassato la serranda, stanco delle risse e delle siringhe. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

In Barriera di Milano si chiude per disperazione tra violenza, crack ed eroina: "Ho abbassato la serranda, stanco delle risse e delle siringhe"

Scrive torinotoday.it: "Stiamo scappando tutti, si rischia la vita per venti euro. Non sono serviti decine di esposti e denunce, lo Stato deve intervenire". Il maestro tappezziere Sergio Prete ha abbassato le 10 serrande de ...

Violenza, spaccio, degrado: la preghiera dispserata di Barriera di Milano

Secondo rainews.it: Barriera di Milano, inghiottito in una spirale di violenza, spaccio, degrado, disperazione. Il pugno duro del prefetto, i progetti avviati da Comune e Regione, i presìdi di foze dell'ordine e ...

L'inferno in Barriera di Milano: «Dopo le 18 i pusher diventano i padroni e l'esercito non basta»

Si legge su msn.com: In quel tratto di Barriera di Milano non esistono regole ... Ormai qua non ci sono alternative: la disperazione ci spinge ad andarcene, ho paura per i miei bambini». «Siamo abbandonati a ...