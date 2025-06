In aumento i disturbi psichici tra i giovani C’è anche la scuola come causa | il 70% degli studenti sperimenta ansia da verifica e l’85% teme voti bassi

I disturbi psichici tra i giovani crescono a un ritmo allarmante: dal 2015 al 2023, il numero di nuovi utenti tra i 18 e i 24 anni è raddoppiato in Trentino. Il 70% degli studenti vive l'ansia da verifica e l'85% teme i voti bassi. Questo fenomeno, che coinvolge anche l'educazione, invita a riflettere su come la pressione della scuola stia influenzando la salute mentale delle nuove generazioni. È tempo di agire!

Tra il 2015 e il 2023, il numero di nuovi utenti per disturbi psichici nelle strutture sanitarie trentine è passato da 216 a 472 nella fascia d'età 18-24 anni. Un dato che sebbene geolocalizzato, in realtà è una tendenza evidenziata più volte a livello nazionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Club Itaca Milano, vent’anni di impegno per l'inclusione di persone con disturbi psichici; Baglioni: "Ognuno può riscoprirsi capace e accolto"

Da vent'anni, Club Itaca Milano è un faro di inclusione per persone con disturbi psichici. Con 250 soci, di cui 60 attivi ogni mese, offre un ambiente accogliente dove riscoprire le proprie capacità.

