In Abruzzo nessuna rapina in banca nel 2024

Nel 2024, l'Abruzzo si distingue per un dato sorprendente: nessuna rapina in banca. In un clima di crescente preoccupazione per la sicurezza, la nostra regione emerge come la più sicura d'Italia, insieme a Basilicata e Friuli-Venezia Giulia. Questo non è solo un risultato isolato, ma un segnale di una comunità che si impegna per il benessere collettivo. Scoprire perché l'Abruzzo eccelle nella sicurezza potrebbe sorprenderti!

Nessuna rapina in banca in Abruzzo nel corso del 2024. La nostra regione si conferma la più sicura insieme a Basilicata, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Molise e Valle d'Aosta. Questa la fotografia che emerge dai dati di Ossif, il centro di ricerca Abi in materia di sicurezza, dai quali.

Sportelli bancari sempre più sicuri, i dati Ossif: in Calabria nessuna rapina nel 2024

Nel 2024, la Calabria si distingue per un significativo incremento della sicurezza bancaria, registrando zero rapine agli sportelli.

