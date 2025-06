In Abruzzo nessuna rapina in banca nel 2024

In un'epoca in cui la paura e l'incertezza sembrano dominare le cronache, l'Abruzzo brilla come un faro di sicurezza. Nel 2024, la regione non ha registrato alcuna rapina in banca, un dato che la colloca ai vertici della classifica italiana insieme a Basilicata, Calabria e altri. Questo trend positivo non è solo una vittoria per la sicurezza, ma anche un richiamo a valorizzare la qualità della vita nelle nostre comunità. Cosa ne pensate?

Nessuna rapina in banca in Abruzzo nel corso del 2024. La nostra regione si conferma la più sicura insieme a Basilicata, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Molise e Valle d'Aosta. Questa la fotografia che emerge dai dati di Ossif, il centro di ricerca Abi in materia di sicurezza, dai quali.

Leggi anche In Abruzzo nessuna rapina in banca nel 2024 - Nel 2024, l'Abruzzo si distingue per un dato sorprendente: nessuna rapina in banca. In un clima di crescente preoccupazione per la sicurezza, la nostra regione emerge come la più sicura d'Italia, insieme a Basilicata e Friuli-Venezia Giulia.

