In Abruzzo 11 lavoratori su 100 irregolari e 30 costruzioni su 100 sono abusive

In Abruzzo, la situazione è preoccupante: 11 lavoratori su 100 sono irregolari e 30 costruzioni su 100 risultano abusive. Questi dati allarmanti richiamano l’attenzione sulla necessità di una maggiore trasparenza e controllo da parte dei Comuni. Un tema che si inserisce in un dibattito più ampio contro l’evasione fiscale e l’illegalità nel settore edilizio. È tempo di agire per garantire un futuro più giusto e sicuro!

Quasi 11 lavoratori ogni 100 sono irregolari, 30 costruzioni ogni 100 sono abusive. Questa la fotografia dell'Abruzzo scattata dal report della Cgia di Mestre sull'evasione. «Una situazione di irregolarità che chiama in causa anche le responsabilità dei Comuni nei controlli sull'evasione

LAVORO IRREGOLARE E ABUSI EDILIZI IN ABRUZZO: LICHERI (SI), “SERVE UNA RIFLESSIONE SERIA”

