In Abruzzo 11 lavoratori su 100 irregolari e 30 costruzioni su 100 sono abusive

L'Abruzzo si trova al centro di un'emergenza che mette a rischio la sicurezza e l'equità nel mercato del lavoro. Con il 11% dei lavoratori irregolari e il 30% delle costruzioni abusive, il report della Cgia di Mestre svela un panorama preoccupante. Questo non è solo un problema locale, ma riflette una crisi più ampia sull'etica del lavoro in Italia. La responsabilità dei Comuni diventa cruciale per riportare legalità e giustizia.

Quasi 11 lavoratori ogni 100 sono irregolari, 30 costruzioni ogni 100 sono abusive. Questa la fotografia dell’Abruzzo scattata dal report della Cgia di Mestre sull’evasione. «Una situazione di irregolarità che chiama in causa anche le responsabilità dei Comuni nei controlli sull’evasione e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - In Abruzzo 11 lavoratori su 100 irregolari e 30 costruzioni su 100 sono abusive

Leggi anche Anche nei punti vendita Lidl di Pescara e Montesilvano sciopero dei lavoratori indetto da Filcams Cgil e Uiltucs Abruzzo - Sabato 24 maggio, i punti vendita Lidl di Pescara e Montesilvano saranno coinvolti in uno sciopero nazionale indetto da Filcams Cgil e Uiltucs Abruzzo, a causa del fallimento delle trattative per il rinnovo del Contratto.

Cosa riportano altre fonti

In Abruzzo 11 lavoratori su 100 irregolari e 30 costruzioni su 100 sono abusive; In Abruzzo 11 lavoratori su 100 irregolari e 30 costruzioni su 100 sono abusive; LAVORO IRREGOLARE E ABUSI EDILIZI IN ABRUZZO: LICHERI (SI), SERVE UNA RIFLESSIONE SERIA; Abruzzo, infiltrazioni criminali: nove società nel mirino dell'Antimafia. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

LAVORO IRREGOLARE E ABUSI EDILIZI IN ABRUZZO: LICHERI (SI), “SERVE UNA RIFLESSIONE SERIA”

Riporta abruzzoweb.it: PESCARA – Quasi 11 lavoratori ogni 100 sono irregolari, 30 costruzioni ogni 100 sono abusive. E’ la fotografia dell’Abruzzo che emerge dal report della Cgia di Mestre sull’evasione. “Una situazione di ...

Quota 100 in Abruzzo: al Patronato Inca l’esperto spiega

Lo riporta rete8.it: Patronati presi d’assalto, anche in Abruzzo ... ad una grande affluenza di lavoratori ed utenti che sono venuti nei nostri uffici per verificare la sussistenza delle condizioni di accesso alla ...

Lavoratori trasferiti a 100 chilometri, ditta condannata

Secondo rainews.it: “A causa della bassa retribuzione, sostenere i costi di un trasferimento dalla sede di lavoro a oltre 100 chilometri sarebbe stato tanto gravoso da rendere impossibile la prosecuzione dei ...