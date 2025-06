In 15mila alla Camminata nerazzurra | Grazie Gasp Saluto a sorpresa di Antonio Percassi - Fotogallery e video

Quindicimila cuori nerazzurri hanno sfilato alla camminata, un evento che celebra non solo la passione per l'Atalanta, ma anche il legame unico tra squadra e città. La sorpresa di Antonio Percassi ha scaldato gli animi, mentre la partenza di Gasperini genera sentimenti contrastanti. In un periodo in cui il calcio è sempre più business, eventi come questi ricordano che la vera forza è la comunità. Non perdere le emozioni catturate nelle foto e nei video!

L’EVENTO. Grande partecipazione alla tradizionale camminata nerazzurra: c’è chi è dispiaciuto per la partenza di Gasperini ma grande riconoscenza per tutto quello che ha fatto con l’Atalanta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - In 15mila alla Camminata nerazzurra: «Grazie Gasp». Saluto a sorpresa di Antonio Percassi - Fotogallery e video

