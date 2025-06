In 15mila alla Camminata nerazzurra | Grazie Gasp - Fotogallery e video

Un’affluenza straordinaria di 15mila persone ha animato la camminata nerazzurra, un evento che celebra non solo la passione per l'Atalanta, ma anche il legame speciale con Gian Piero Gasperini. Mentre si chiude un capitolo, si apre una nuova era. È il momento di riflettere su quanto la comunità sportiva possa unirsi oltre le singole stagioni. Non perdere la fotogallery e i video che raccontano un’intensa giornata di emozioni!

L’EVENTO. Grande partecipazione alla tradizionale camminata nerazzurra: c’è chi è dispiaciuto per la partenza di Gasperini ma grande riconoscenza per tutto quello che ha fatto con l’Atalanta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - In 15mila alla Camminata nerazzurra: «Grazie Gasp» - Fotogallery e video

Argomenti simili trattati di recente

Domenica la Camminata Nerazzurra: da sabato in centro si apre il Villaggio - Le info

Domenica si accendono i riflettori sulla 16ª edizione della Camminata Nerazzurra, un evento che celebra non solo lo sport, ma anche la passione per la comunità.

Cerca Video su questo argomento: 15mila Camminata Nerazzurra Grazie Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

In 15mila alla Camminata nerazzurra: «Grazie Gasp» - Fotogallery e video

Lo riporta ecodibergamo.it: L’addio di mister Gian Piero Gasperini ha scosso i tifosi. I presenti alla Camminata si dicono dispiaciuti per la partenza del tecnico, anche se riconoscenti. Qualcuno è anche curioso di capire quello ...

Camminata Nerazzurra, solito successo

Riporta calcioatalanta.it: Solito successo per la Camminata Nerazzurra, giunta ormai alla sua sedicesima edizione. Ovviamente, nel mezzo, ci fu lo stop per il Covid, sia nel 2020 che nel 2021. Ora, però, la vita e i ritmi di tu ...

La Camminata Nerazzurra giunge alla 16° edizione: obiettivo 15mila, con Roon ambasciatore

Segnala bergamonews.it: Il simbolo dell’Atalanta firma la maglia della marcia non competitiva che si svolgerà domenica 1 giugno con partenza alle 8:45 dal Sentierone: tre percorsi ...