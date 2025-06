Imu alla cassa per l’acconto con la nuova imposta semplificata | cosa cambia le esenzioni i bonus

Scadenza in arrivo per l'acconto IMU: il 16 giugno si avvicina e con la nuova imposta semplificata, ci sono novità da non perdere! Esenzioni e bonus possono fare la differenza nel tuo bilancio. Ma attenzione: oltre 800 Comuni ancora in ritardo sull'approvazione delle aliquote per il 2025 potrebbero complicare le cose. Scopri come navigare tra le nuove regole e assicurati di non farti trovare impreparato!

La scadenza è lunedì 16 giugno: come funziona negli oltre 800 Comuni ritardatari che non hanno ancora approvato le aliquote per il 2025. Tutte le istruzioni per versare la prima rata. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Imu, alla cassa per l’acconto con la nuova imposta semplificata: cosa cambia, le esenzioni, i bonus

