Imprenditore rapinato Via il Rolex dal polso Valeva 50mila euro

Un pranzo di lusso a Viareggio si è trasformato in un incubo per un imprenditore, derubato del suo Rolex da 50mila euro. Questo episodio mette in luce un fenomeno inquietante: l’aumento della criminalità nei luoghi di villeggiatura, proprio mentre il turismo sta cercando di riprendersi. La sfida è chiara: come garantire la sicurezza senza compromettere l'atmosfera di relax che i turisti cercano? Un punto di riflessione per tutti noi.

Un pranzetto di pesce affacciato sul porto di Viareggio, sotto il sole di un ponte affollato in anticipo dalla voglia di mare rimasta repressa per i capricci del meteo. Poi, per digerire, una passeggiata accompagnata da una leggera brezza e dal dondolio delle barche ormeggiate in banchina, dove, venerdì, si affannava nei cantieri l’ultimo turno di lavoro prima del lungo week-end di festa. Ed è nei pressi di via Coppino, nella Darsena, che in pieno pomeriggio un imprenditore pratese, di 55 anni, è stato scippato dell’orologio. Un Rolex dal valore di circa 50mila euro. La stagione balneare in Versilia non è ancora ufficialmente cominciata, ma la caccia ai cronografi portati con disinvoltura su polsi facoltosi, sopra maniche di camicia risvoltate per fronteggiare il primo caldo, è evidentemente già aperta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Imprenditore rapinato. Via il Rolex dal polso Valeva 50mila euro

