Impianto pannolini di Salanetti Il ministero manda gli ispettori

Il Ministero dell'Ambiente scende in campo a Salanetti, inviando ispettori per verificare l'impianto di smaltimento dei pannolini e dei rifiuti tessili.

Il ministero dell’ambiente ha deciso di inviare i propri ispettori assieme a quelli dell’Ispra (l’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) a verificare se sussistono o meno le condizioni per la realizzazione dell’impianto per lo smaltimento dei rifiuti tessili e dei pannolini che Retiambiente vuole realizzare a Salanetti. La notizia arriva direttamente da Roma, per il tramite del deputato Riccardo Zucconi (FdI), Segretario di Presidenza alla Camera, e che da tempo segue da vicino l’evolversi dell’iter autorizzativo. Sull’argomento ha presentato al ministero per l’ambiente una interrogazione e successivamente anche una ampia memoria dettagliando tutte le criticità del progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Impianto pannolini di Salanetti. Il ministero manda gli ispettori

