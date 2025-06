Impianto idrico irregolare sigilli

Un autolavaggio della città finisce nei guai per la manomissione dell'impianto idrico, un'irregolarità che solleva interrogativi sull'adeguatezza delle norme ambientali. I carabinieri forestali hanno messo i sigilli all'impianto, evidenziando l'importanza di tutelare le risorse idriche in un momento storico in cui la sostenibilità è al centro del dibattito. Questo caso mette in luce quanto sia cruciale rispettare le leggi per preservare il nostro ambiente!

La manomissione dell'impianto delle acque reflue è costata molto cara al titolare di un autolavaggio della città. A scoprire l'irregolarità sono stati i carabinieri forestali che, nei giorni scorsi, hanno sequestrato l'impianto. I sigilli sono scattati nel tardo pomeriggio di giovedì al termine di una lunga e complessa attività, conclusasi con l'esecuzione del sequestro. In particolare, gli accertamenti hanno avuto inizio a febbraio, durante un servizio di controllo coordinato disposto dal comando provinciale dell'Arma, quando i carabinieri forestali hanno fatto accesso alla struttura adibita al lavaggio di autoveicoli per una normale attività ispettiva.

