L'approvazione dell'impianto eolico di Badia solleva polemiche. WWF e diverse associazioni denunciano pressioni politiche che mettono a rischio ambiente e paesaggio. Questo episodio non è isolato: in tutta Italia, il dibattito sulla sostenibilità energetica si fa sempre più acceso. La questione? Come bilanciare la necessità di energie rinnovabili con il rispetto delle leggi e della nostra terra. È davvero possibile far coesistere progresso e tutela?

"Ci sono state pressioni politiche per dire ’sì’ all’ impianto eolico di Badia del vento. Non sono state rispettate le norme a tutela di ambiente e paesaggio. Nutriamo forti dubbi su trasparenza e regolarità dell’iter seguito per approvare il progetto". Così attaccano Wwf, Italia nostra, vari comitati e associazioni, dopo che è stato approvato il progetto per Badia del vento, impianto eolico che prevede 7 aerogeneratori alti 180 metri nel comune toscano di Badia Tedalda, ma ai confini con Romagna (le pale disteranno pochi metri da Casteldelci) e Marche. Contro Badia si è scagliata anche Romina Pierantoni, sindaca del comune pesarese di Borgo Pace. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Impianto eolico di Badia approvato in barba alle leggi"

