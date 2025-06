Immissioni in ruolo 2025 26 | ecco le CdC in esubero dopo i trasferimenti Aggiornamento 1 giugno

Con la fase di mobilità scolastica conclusa per il 2025/26, gli Uffici scolastici provinciali hanno rivelato le prime informazioni sulle classi di concorso in esubero. Un dato cruciale che non solo segna il futuro delle assunzioni a tempo indeterminato, ma riflette anche le sfide del nostro sistema educativo. Scoprire quali sono queste classi può rappresentare un’opportunità imperdibile per chi cerca stabilità nel mondo dell’insegnamento!

Conclusa la fase di mobilità scolastica per l’anno 202526, gli Uffici scolastici provinciali hanno iniziato a pubblicare le prime indicazioni sulle CdC in esubero. Si tratta di un’informazione preliminare ma strategica, utile per delineare lo scenario delle future assunzioni a tempo indeterminato nel mondo della scuola. CdC in esubero: stop alle immissioni in ruolo per . Immissioni in ruolo 202526: ecco le CdC in esubero dopo i trasferimenti Aggiornamento 1 giugno . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2025/26, ecco dove a "rischio" le immissioni in ruolo

Dopo la mobilità 2025/26, alcune classi di concorso risultano in esubero, mettendo a rischio le future immissioni in ruolo.

