Immersi nell’eccellenza De Franceschi Pacinotti Grande festa di primavera

Sabato 31 maggio, l'Istituto Professionale De Franceschi-Pacinotti ha celebrato la primavera con un evento straordinario, immerso nell'eccellenza del settore agroalimentare. Una festa che non è solo un momento di gioia, ma una vetrina per il futuro della formazione: studenti preparati a garantire qualità e sicurezza alimentare. Scoprire come queste competenze si inseriscano nel crescente trend della sostenibilità è un invito a riflettere su un domani più sano e consapevole.

E’ una realtà d’eccellenza nella formazione degli studenti nell’ambito agroalimentare, sia dal punto di vista della produzione che del controllo di qualità attraverso le analisi chimiche e microbiologiche: ieri sabato 31 maggio, il plesso di via Dalmazia dell’Istituto Professionale di Stato Barone Carlo De Franceschi-Antonio Pacinotti ha voluto, per un’intera giornata primaverile, aprire le porte alla comunità, per condividere il bello di un luogo curato e ricco di stimoli. "La 1^ Agrifesta. L’Istituto Agrario si racconta" è stato l’evento, patrocinato dalla Fondazione Agraria Barone Carlo de Franceschi, grazie alla collaborazione con il presidente Fabio Fondatori, è stato dunque l’occasione per conoscere da vicino lo storico Istituto Agrario e la sua evoluzione alla luce delle sempre nuove trasformazioni tecnologiche e professionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Immersi nell’eccellenza. De Franceschi Pacinotti. Grande festa di primavera

Cerca Video su questo argomento: Immersi Nell Eccellenza De Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Immersi nell’eccellenza. De Franceschi Pacinotti. Grande festa di primavera; Le Dune Resort entra nella famiglia BWH: l’eccellenza siciliana firmata Signature Collection; Al Parco romano Biodistretto una festa tra natura, benessere, musica e sapori autentici per il 2 giugno; Le Terme di Chianciano si aprono al Design. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Immersi nell’eccellenza. De Franceschi Pacinotti. Grande festa di primavera

Lo riporta lanazione.it: L’istituto professionale ha aperto le porte e gli spazi per raccontarsi. Un viaggio per conoscere da vicino tutte le potenzialità dello storico istituto. .

L’inverno mediterraneo de “La Sicilia di Ulisse” tra esperienze di enogastronomia, ospitalità e cultura immersi nella natura generosa del Val Demone

Riporta fooday.it: Il tempo lento è un invito a un Grand Tour all’insegna dell’eccellenza ... etneo si svela nella tenuta ai piedi del Monte Serra della famiglia Benanti, custode di una tradizione vitivinicola avviata ...

Calcio Eccellenza, Sampierana: in tre (De Gori, Facciani, Pungelli) nella U19 ER al Torneo delle Regioni

Secondo altarimini.it: Nella Rappresentativa dell’Emilia Romagna sono convocati tre giocatori della Sampierana, club di Eccellenza B. Si tratta di Matteo De Gori (portiere) classe 2006, Ettore Facciani (esterno ...