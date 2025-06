Immancabile droga nei luoghi della movida | sei segnalati al prefetto

Un'operazione dei carabinieri ha acceso i riflettori sulla movida di Este e Montagnana, rivelando come la droga continui a essere il nemico invisibile nei luoghi di svago. Sei persone sono state segnalate al prefetto in un maxi intervento che evidenzia l'importanza di un monitoraggio costante. In un periodo in cui i giovani cercano spazi di libertà, è fondamentale riflettere sulla sicurezza e sul benessere collettivo. La prevenzione inizia da qui!

Maxi servizio dell'Arma nella zona di Este e Montagnana a cavallo tra il 31 maggio e il primo gennaio. E' emerso ancora una volta come sia la droga la piaga sociale più delicata da monitorare. I carabinieri della Compagnia di Este hanno effettuato un mirato intervento straordinario di controllo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Immancabile droga nei luoghi della "movida": sei segnalati al prefetto

