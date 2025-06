Iliya Petkov si unisce alla Yuasa Battery | entusiasmo per la nuova avventura in Superlega

Iliya Petkov, il nuovo centrale della Yuasa Battery, porta con sé non solo altezza (202 cm), ma anche un entusiasmo contagioso per la Superlega. Dopo una stagione da protagonista in Francia con il Toulouse, il bulgaro è pronto a scrivere un nuovo capitolo nella sua carriera. Con un eccezionale 60% di attacchi vincenti, la sua presenza potrebbe rivelarsi decisiva in un campionato che promette emozioni e sorprese a ogni turno. La Yuasa punta in alto!

Anche il secondo colpo in entrata della Yuasa Battery è servito ed arriva nel reparto dei centrali. La Yuasa si è assicurata infatti le prestazioni del bulgaro Iliya Petkov, 202 centimetri, alla prima esperienza in Italia dopo l’esperienza in Francia con la maglia del Toulouse dove ha chiuso la stagione con 145 attacchi vincenti (60% in attacco), oltre a 22 muri e 14 ace. Prima della Francia ovviamente esperienza in patria per lui e poi anche in Plusliga polacca. L’Italia la sfiora ma in patria quando nell’Hebar Pazardzhik viene allenato da Camillo Placì, giocando insieme agli azzurri Sabbi e Massari mentre nel PGE Skra Belchatow in Polonia viene allenato da Andrea Gardini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Iliya Petkov si unisce alla Yuasa Battery: entusiasmo per la nuova avventura in Superlega

Cerca Video su questo argomento: Iliya Petkov Unisce Yuasa Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Iliya Petkov si unisce alla Yuasa Battery: entusiasmo per la nuova avventura in Superlega. 🔗Cosa riportano altre fonti

Iliya Petkov si unisce alla Yuasa Battery: entusiasmo per la nuova avventura in Superlega

Si legge su msn.com: Anche il secondo colpo in entrata della Yuasa Battery è servito ed arriva nel reparto dei centrali. La Yuasa si è assicurata infatti le prestazioni del bulgaro Iliya Petkov, 202 centimetri, alla prima ...

Grottazzolina ingaggia Petkov, la Yuasa raddoppia la componente bulgara con il centrale compagno di nazionale di Tatarov

Lo riporta msn.com: GROTTAZZOLINA «Sono rimasto senza parole, per qualche secondo non ho risposto perché non sapevo cosa dire». È questo l’effetto che fa una chiamata dalla ...

Volley Mercato: Grottazzolina mette al centro il bulgaro Iliya Petkov

Si legge su tuttosport.com: Ventinove anni, alto 202 cm, arriva dalla formazione francese del Spacer’s Toulouse. Notevole esperienza internazionale e con la maglia della nazionale ...