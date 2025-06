Il video dei ragazzini che viaggiano appesi ai treni della metro a Milano | cos’è il pericoloso “train surfing”

Un video shock ha catturato l’attenzione di tutti: due ragazzi si avventurano in un pericoloso “train surfing” a Milano, aggrappati all’ultimo vagone della metro M2. Questa moda estrema, che sta spopolando tra i giovani, solleva interrogativi su sicurezza e responsabilità. Un comportamento così audace non è solo un gioco, ma un chiaro segnale di come la ricerca di adrenalina stia prendendo piede nei contesti urbani. Quanto vale davvero la vita per un attimo di follia?

Un video diffuso sui social immortala due giovani che viaggiano aggrappati all'ultimo vagone della metro verde M2 a Milano. La pericolosa moda del train surfing con il treno in movimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il video dei ragazzini che viaggiano appesi ai treni della metro a Milano: cos’è il pericoloso “train surfing”

