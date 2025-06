Il viaggio di Salvatore Cristiano | Io il Brigante in handbike | supero i limiti miei e della mia terra

Salvatore Cristiano Misasi, 27 anni e una storia da raccontare. "Io il brigante in handbike" è il suo viaggio verso la conquista dei limiti fisici e della sua terra. In un momento in cui la resilienza è più che mai necessaria, Salvatore ci mostra che ogni sfida può trasformarsi in un'opportunità. La sua avventura in Calabria non è solo un percorso fisico, ma un simbolo di speranza e determinazione per tutti noi. Non perderti questa storia di coraggio!

"La vita mi stava dando colpi bassi. Io l’ho ripresa in mano, grazie all’ handbike e alla scrittura. Ora cercherò di conquistare anche la mia terra". Salvatore Cristiano Misasi ha 27 anni ed è un “B.LIver“ della Fondazione Bullone. Da quando è nato convive con la tetraparesi spastica. Questa mattina partirà per un nuovo viaggio: attraverserà la Calabria da nord a sud lungo 545 chilometri e tre parchi nazionali. Dodici tappe in 12 giorni in una terra circondata da storie di briganti, ribelli e lupi. Lui sarà il “Brigante in Handbike“. Lo seguirà anche il documentarista Alessandro Beltrame. Per accompagnare e sostenere il viaggio e il sogno di Salvatore Cristiano è stata aperta una raccolta fondi online. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il viaggio di Salvatore Cristiano: "Io, il “Brigante“ in handbike: supero i limiti miei e della mia terra"

Altre letture consigliate

Salvatore Cristiano Misasi, che fa parte della community di Fondazione Bullone, sta per partire per un viaggio sociale in handbike: percorrerà tutta la Calabria da Nord a Sud - ben 545 km - in handbike. «Voglio superare i miei limiti e cambiare la prospettiva nei confronti di chi porta una disabilità, come me», dice

Salvatore Cristiano Misasi, 27 anni, parte il 1° giugno per il viaggio sociale "Il brigante in handbike", attraversando tutta la Calabria da Nord a Sud, 545 km in handbike.

Cerca Video su questo argomento: Viaggio Salvatore Cristiano Io Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il viaggio di Salvatore Cristiano: Io, il “Brigante“ in handbike: supero i limiti miei e della mia terra; Oltre ogni barriera, la sfida del “brigante” Salvatore Misasi: attraverserà la Calabria con la sua handbike ·. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Salvatore Cristiano Misasi: «Il mio viaggio lungo la Calabria in handbike»

Scrive iodonna.it: Salvatore Cristiano Misasi, che fa parte della community di Fondazione Bullone, sta per partire per un viaggio sociale in handbike: percorrerà tutta la Calabria da Nord a Sud - ben 545 km - in handbik ...

Viaggio in Calabria in handbike: la sfida di Salvatore Cristiano Misasi

Segnala iodonna.it: Salvatore Cristiano Misasi è pronto a partire per un viaggio in Calabria in handbike: una sfida per dare forza a chi ha una disabilità ...

'Il Brigante in Handbike', il viaggio di Salvatore Cristiano Misasi

Secondo sport.sky.it: Una sfida oltre la malattia per infrangere ogni ostacolo - Il Brigante in Handbike' è un viaggio sociale nato da un'idea di Salvatore Cristiano Misasi, un ragazzo che convive con la tetra paresi ...